Circo Caboclo estreia espetáculo “Experiência Flutuante” em Manaus

Além das apresentações no teatro de Manaus, a “Experiência Flutuante” também será levada para duas escolas de Manaus e ainda exibida em Belém, no Pará

Manaus (AM) — “A ideia do espetáculo circense foi maravilhosa. É muito incomum vermos apresentações como essa, com espetáculo teatral, mas com as técnicas do circo”, essa foi a avaliação de Inear Dambarr, que prestigiou a “Experiência Flutuante — Espetáculo acrobático”, primeira estreia da Companhia Circo Caboclo este ano, em Manaus.

A estreia da companhia independente nesse ano contou com um espetáculo com acrobacias aéreas, dança, música ao vivo e atuação em cena, com momentos de tensão e surpresas. Com a casa cheia, a apresentação foi realizada, entre os dias 24 e 25 deste mês, no Teatro da Instalação, Centro da capital amazonense.

No elenco, estão os acrobatas Jean Winder e Laís Silva, na música Alexandre da Amazônia, Cícero Benedito e Wilkerson Lima, iluminação de Daniel Ferrat, com a produção de Jean Winder e Amanda Magaiver (Manaus), além de Yure Lee (Belém). Cícero Benedito também como videomaker e fotógrafo.

Além das apresentações no teatro de Manaus, a “Experiência Flutuante” também será levada para duas escolas de Manaus, nesta segunda (27) e terça-feira (28), onde a arte circense será discutida com os estudantes. Em março, o espetáculo será apresentado ainda em Belém, no Pará.

Estreia

Os acrobatas Jean Winder e Laís Silva protagonizaram a “Experiência Flutuante” Foto: Paulo Dessana

Conforme o acrobata e um dos produtores do espetáculo, Jean Winder, as duas apresentações foram um diálogo entre o público e os artistas. Após as primeiras exibições, o acrobata conta que alguns elementos serão aprimorados para as próximas apresentações.

“As apresentações superaram a nossa expectativa. O público saiu muito satisfeito, feliz de ter visto. A gente teve a devolução de muitas pessoas, algumas mandaram mensagens dizendo que havia sido a primeira vez que assistiram a um espetáculo num teatro. Para gente foi bem gratificante poder entender que a mensagem está chegando. É uma experiência tanto para nós quanto para o público, valeu a pena fazer acontecer. Estamos muito felizes por ter estreado. Finalmente abrimos para que mais pessoas consigam acompanhar, consigam ver, participar assim dessa nossa trajetória, principalmente da nossa trajetória de produção artística”, explica Jean Winder.

A “Experiência Flutuante — Espetáculo acrobático” tem o patrocínio do Banco da Amazônia. Com o apoio da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), do Programa de Dança, Atividades Circenses e Ginástica (Prodagin) e do Studio W, estúdio de instrumentos musicais que une a sustentabilidade e a paixão por música.

“Considerei o som ao vivo muito bem-vindo para a intenção do espetáculo. Apresentações com elementos circenses não é tão comum aqui em Manaus”, afirma Inear Dambarr, que prestigiou o espetáculo circense no último sábado (25).

Experiência circense para família

O espetáculo autoral do Circo Caboclo contou com um público variado, entre artistas, apreciadores da cultura local e famílias que foram ao teatro de Manaus prestigiar a apresentação circense.

Com o objetivo incentivar os filhos a privilegiarem a cultura local, Daniel Alves levou os filhos Daniel Filho, de 9 anos, e Emanuel, de 5 anos, para assistirem ao espetáculo circense da Companhia Circo Caboclo.

“Trazer crianças para um espetáculo circense engrandece muito. É algo que prendeu muito a atenção das crianças. Teve elementos indígenas na apresentação, gostei muito e acho que é muito importante para cultura, para nossa raiz que envolve a cultura indígena. Eles [as crianças] aproveitaram e ficaram o tempo todo prestando atenção. Prestaram tanta atenção que um dos meus filhos ficou em pé. Tentamos levar as crianças para prestigiarem um pouco da nossa cultura. A minha esposa também é bastante ligada a cultura, principalmente a cultura negra. Tentamos criar o prestígio a cultura nos nossos filhos, é uma luta diária”, contou.

Circo Caboclo

O projeto “Experiência Flutuante — Espetáculo acrobático” é realizado pela Cia Circo Caboclo. Criada em 2017, a companhia de artes se dedica à investigação e produção artística por meio da linguagem circense, na cidade de Manaus.

Fundada pelo artista amazonense Jean Winder, a cia Circo Caboclo propõe o intercâmbio de questionamentos e experiências entre artistas do Chile, Argentina e Brasil para estabelecer e produzir processos artísticos entre profissionais latino-americanos e ressignificar “fronteiras” por meio da arte e da tecnologia. Mais detalhes da companhia no Instagram: @circocaboclo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Acrobata do Amazonas leva arte circense para novas gerações

Circo Krone traz tradição milenar para Manaus em espetáculos circenses

Cia Circo Caboclo promove espetáculo acrobático “Experiência Flutuante” em Manaus