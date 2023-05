Mulher é presa por transportar cocaína dentro de capacete do Star Wars

Tabatinga (AM) – Uma mulher de 28 anos foi presa, na sexta-feira (26), por transporte 2,7 kg de cocaína em um capacete decorativo dourado de ‘stormtrooper’, personagem da saga Star Wars, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A Polícia Federal (PF) apreendeu o conteúdo no porto da cidade, com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e cães farejadores.

O capacete vinha de Bogotá, capital da Colômbia e tinha como destino a Austrália. A droga estava com a mulher, em um capacete decorativo, que tentou embarcar na lancha com destino a Manaus.

A Polícia Federal divulgou um vídeo, que é possível ver os oficiais furando o capacete para encontrar a droga, com apoio de cães farejadores. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, para prestar esclarecimento. Foi aberto, pela PF procedimentos de investigação para averiguação.

