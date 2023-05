“Que ele apodreça na cadeia”, diz Campêlo a homem preso por invadir casa e estuprar adolescente

Manaus (AM) – O acusado de invadir casa e estuprar uma adolescente de 13 anos, Jonathas Jardim Miranda, de 29 anos, foragido desde semana passada, foi preso nesta quinta-feira (25). O caso ganhou notoriedade até por parlamentares da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

No mesmo dia da divulgação do crime, na quarta-feira (17), a deputada estadual Alessandra Campelo (PSC), que lidera a Procuradoria Especial da Mulher na Casa, fez denúncia na Aleam. Após a captura do suspeito, a deputada voltou a relembrar o caso na Assembleia e parabenizou o trabalho da Polícia Civil (PC).

“Parabenizo a Polícia Civil e toda a equipe da Depca, na pessoa da delegada Joyce Coelho, pelo empenho na prisão do suspeito de estupro da Praça 14, que era mais um caso acompanhado pela equipe da Procuradoria da Mulher. Agradeço também a confiança da família, que nos passou as informações que levamos à tribuna. Que ele apodreça na cadeia”, . comentou a deputada Alessandra Campelo

De acordo com a delegada responsável pela ocorrência, Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção ao Adolescente (Depca), a equipe conseguiu rastrear Jonathas, após divulgação de sua imagem a população. Eles foram acionados por policiais que informaram ter identificado um homem em situação de rua morando em carros abandonados, semelhante ao acusado.

Ao chegarem no local, a equipe identificou o suspeito, que já possuía passagens pelo crime de roubo no estado do Pará. De acordo com a delegada, Jonathas Jardim também foi reconhecido pela própria vítima.

Relembre o caso

No dia 17 de maio, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de Jonathas Jardim Miranda, de 29 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, na rua São Gabriel da Cachoeira, bairro Praça 14 de janeiro, Zona Sul de Manaus.

O suspeito, que estava com o rosto coberto e portava uma arma branca, invadiu a residência da vítima para roubar, quando se deparou com a adolescente que estava sozinha em casa com o irmão, de 11 anos.

