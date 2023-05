Cineteatro Guarany exibe dois documentários de cineastas nacionais

As obras tratam sobre impactos ambientais e sociais de grandes projetos de construção de hidrelétricas no País

Manaus (AM) – O Cineclube de Arte realizará um programa duplo, que reúne dois documentários brasileiros: “O Reflexo do Lago” de Fernando Segtowick e “Sobradinho” de Cláudio Marques e Marília Hughes, que serão exibidos respectivamente nos dias 3 e 10 de junho de 2023, às 18h30, no Cineteatro Guarany, localizado na Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro.

A programação dupla de temática similar recebeu o nome de “Após o dilúvio”, já que, em meio ao premente debate sobre alternativas sustentáveis (e de menor custo econômico) às matrizes energéticas tradicionais, as duas obras, de difusão ainda restrita, resgatam a pauta de como o ser humano, com suas próprias necessidades, pode impactar negativamente o meio-ambiente.

O filme “Reflexos do Lago” registra o cotidiano das pessoas que moram perto de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, na Amazônia. À sombra desse projeto ambientalmente destrutivo, vivem com recursos escassos, sem eletricidade ou infraestrutura, sendo um retrato das contradições sociais e do descaso ambiental que o país enfrenta. O documentário, de 2020, possui 72 minutos de duração, classificação livre e será exibido no dia 3.

Já em ‘Sobradinho’, que se passa nos anos 1970, uma barragem e uma usina hidrelétrica foram construídas na cidade que dá nome ao filme. O governo da época, comandado pelo regime militar, achou que aquele seria o local ideal para aquelas construções,porque não haveria grande resistência dos moradores. Assim, 73 mil pessoas foram deslocadas, sendo assim uma das maiores migrações forçadas da história do Brasil. O documentário dura 70 minutos, é livre para todos os públicos e será exibido no dia 10 de junho.

“Este tipo de iniciativa é muito importante por conta do intercâmbio cultural que traz. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham acesso gratuito a filmes que estão sendo produzidos de forma independente em todo o país”, explica Thiago Morais, Produtor Audiovisual que está envolvido na difusão dos filmes.

O Cineclube de Arte é um projeto do Governo do Amazonas, realizado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A iniciativa visa à valorização da cultura amazônica, além de atrair um público maior aos espaços culturais e trazer essa aproximação a este meio artístico.

Leia mais:

Filme brasileiro sobre resistência indígena é premiado em Cannes

CineTeatro Guarany recebe mostra de filmes voltada para obras produzidas em Anori

Inscrições abertas para 2ª Corrida do Teatro Amazonas a ser realizada no dia 11 de junho