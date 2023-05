CineTeatro Guarany recebe mostra de filmes voltada para obras produzidas em Anori

Manaus (AM) – O Cineclube de Arte realizará no dia 20 de maio, às 18h30, mais uma edição da “Mostra de Cineastas Amazonenses”. Desta vez, a mostra traz o tema “Cinema de Anori”, com o objetivo de destacar as obras produzidas pelos cineastas do município, que está localizado a 195 quilômetros de Manaus.

O evento acontecerá no CineTeatro Guarany (Av. Sete de Setembro, 1546 – Vila Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro), e possui classificação indicative livre para todos os públicos. A entrada é gratuita, sem a necessidade de realizar inscrição.

Os filmes da mostra foram produzidos em oficinas de cinema ministradas pelo cineasta amazonense Z Leão desde 2017 na cidade de Anori. O projeto de formação, teve como colaboradora a Amacine Futuros Cineastas em parceria com a Pekena Filmes.

“Foram feitas muitas oficinas e até mesmo alguns filmes-escola, um conceito de que a oficina terminava com a produção de um curta metragem, para processo ir da teoria à prática”, explicou Z Leão sobre a organização do projeto.

A “Mostra de Cineastas Amazonenses”, que é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, almeja divulgar os trabalhos produzidos nos municípios do interior do estado, trazendo a valorização da produção audiovisual regional.

Filmes selecionados para a exibição:

“Eu Juro” – Z Leão

“A Viúva” – Deise Nunes

“Pé Direito” – Hannah Winchester

“Que Dia!” – João Paulo Araújo

“Ela É Demais” – Andrey Almeida

“Chazinho” – Ronne Charles

“Me Ajude” – Wagner Nascimento

“Apaixonados” – Roteiro E Direção Coletiva

“Caso De Família” – Roteiro E Direção Coletiva

“Os Macios” – Roteiro E Direção Coletiva

“Prova De Amor” – Roteiro E Direção Coletiva

“O Fuleiro” – Ronne Charles

“O Lixo” – Kelinho Fernandes

“Prefiro Estar Aqui” – João Paulo Araújo

“Psicopata” – Ruama Lima

“Colchão Velho” – Hannah Winchester

“Jesus Meu Herói” – Kelinho Fernandes

“O Acerto” – Mhayara Alencar

“Feliz Aniversário” – Pedro Leandro

“Tarde Demais” – Thamara Brandão

“Park” – Mhayara Alencar

“Fofoca” – Roteiro E Direção Coletiva

“Açaí De Anori” – Roteiro E Direção Coletiva

*Com informações da assessoria

