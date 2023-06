Ao ser dopado, Jeff Machado questionou suspeito sobre gosto amargo em suco

Em novo depoimento à polícia, Jeander Vinícius da Silva Braga, um dos principais suspeitos de assassinar Jeff Machado, afirmou que o ator foi dopado por Bruno Rodrigues antes de ser estrangulado. Jeff, inclusive, teria percebido um gosto amargo no suco oferecido pelo então amigo e chegou a questionar se ele havia colocado algo na bebida. Segundo Jeander, o produtor negou.

Jeander afirmou que conheceu Bruno há dois anos, e ,em dezembro, o suposto mandante do crime teria entrado em contato com ele para realizar uma obra em uma casa em Campo Grande, zona oeste da cidade. Foi no local onde o corpo do ator foi encontrado, no mês passado, concretado a dois metros de profundidade.

Um dia antes do crime, que ocorreu em 23 de janeiro, Jeander teria cavado um buraco no quintal a pedido de Bruno. O produtor teria dito que instalaria uma caixa d’água no local.

No dia seguinte, contudo, Bruno teria ligado para Jeander afirmando que Jeff estaria interessado em um programa. Foi então que os dois suspeitos teriam ficado juntos e a sós na propriedade do ator.

Ainda de acordo com a versão de Jander, Jeff foi dopado antes do ato sexual. Com o ator entorpecido, Bruno fingiu falar com um produtor da Globo, afirmou ter conseguido um papel em uma novela global para ele e solicitou senhas a Jeff.

A necropsia aponta que Jeff teve uma relação sexual antes de morrer e que o estrangulamento pode ter ocorrido quando ele se posicionou de costas para o assassino.

*Com informações do Metrópoles

