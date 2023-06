Homem é procurado por tentar matar ex-namorada a facadas em Manaus

Manaus (AM) – Francisco Josiano da Silva Melo, de 35 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), sendo suspeito de tentar matar a facadas a ex-namorada dele e o atual namorado dela na noite do último domingo (4), em Manaus. O caso aconteceu na rua Coronel Conrado Niemeyer, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital amazonense.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, na ocasião do fato, a mulher e seu atual companheiro estavam em uma motocicleta, próximo de um bar, quando o infrator, que estava os perseguindo em um carro, se aproximou e desferiu várias facadas contra eles.

“A mulher, inclusive, possui medidas protetivas em seu favor, para que o infrator não se aproxime dela. Solicitamos a colaboração de todos na divulgação das imagens do indivíduo, para que ele seja localizado e preso”, disse

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização de Josiano, deve entrar em contato pelo número (92) 3667-7737, disque-denúncia da DECCM oeste/sul, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou Kelene.

