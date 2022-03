Em Manaus, Lula defende a Zona Franca

Manaus (AM) – O ex-presidente Lula, durante uma parada técnica em Manaus nesta segunda-feira (7), realizou um breve encontro com figuras da política amazonense, como o senador Omar Aziz (PSD), os deputados federais Marcelo Ramos (PSD) e José Ricardo (PT), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) e a ex-senadora Vanessa Graziottin (PCdoB).

Durante a conversa, Lula destacou que a Zona Franca de Manaus estará como prioridade em seu plano de governo. Devido aos recentes ataques ao modelo o presidenciável sinalizou que em seu governo, o modelo terá total apoio.

“Mais importante que qualquer questão de natureza eleitoral que tenha sido debatida, foi a reafirmação do compromisso do presidente Lula com o modelo Zona Franca de Manaus. Esse compromisso tem lastro, que é do cuidado que ele teve com o modelo quando foi presidente da república, além da reafirmação da sensibilidade dele com a necessidade de vantagens comparativas com o Amazonas, por conta da logística e ambiental”, disse o deputado federal, Marcelo Ramos.

Na reunião também foram colocadas em pauta, questões amazônicas e regionais, além da necessidade de fortalecimento de candidaturas federais e no senado que apoiem o governo Lula.

“A impressão que tivemos é que o Lula está muito bem, com muita segurança do que está falando e apresentando. Deve vir ao Amazonas novamente para visitar alguns municípios”, afirmou Elton Aleme, Secretário de Políticas Públicas do PT Manaus.

