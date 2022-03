Às escondidas, ex-presidente Lula realiza reunião em Manaus

O candidato à presidência se encontrou com aliados políticos para discutir as eleições deste ano

Manaus (AM) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma parada técnica em Manaus nesta segunda-feira (07). No próprio local de aterrissagem (aeroporto Eduardo Gomes), o candidato à presidência se encontrou com aliados políticos para discutir as eleições deste ano.

No encontro estavam presentes, o senador Omar Aziz (PSD), os deputados federais Marcelo Ramos (PSD) e José Ricardo(PT), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) e a ex-senadora Vanessa Graziottin (PCdoB).

Durante a reunião, pautas como a defesa da Zona Franca de Manaus, fortalecimento de candidaturas que apoiem o governo Lula e questões amazônicas foram debatidas. Segundo informações, o candidato voltará no Amazonas para visitar Manaus e outros municípios do Amazonas.

