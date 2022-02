Enquanto trabalhava, sucateiro é morto a tiros em Manaus

Manaus (AM) – Um sucateiro identificado como Stalony Ferreira de Araújo, de 37 anos, foi morto na noite desta terça-feira (1º), enquanto trabalhava na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), registrado pela esposa da vítima no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o sucateiro foi morto em Manaus por volta das 16h, quando foi atingido pelos disparos no tórax no local do trabalho.

“A noticiante comunicou que, na tarde daquele mesmo dia, por volta das 16h, seu companheiro estava em seu local de trabalho, ocasião em que foi atingindo por disparos de arma de fogo no tórax”.

A vítima ainda foi socorrida, mas devido à gravidade dos ferimentos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

A motivação do crime ainda é desconhecida. No entanto, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) trabalha para identificar se a morte do sucateiro foi planejada ou se foi acidental.

Outro caso

Também no bairro Jorge Teixeira, um homem identificado como Eudes do Nascimento Vilar, de 21 anos, conhecido como “Zica”, morreu após trocar tiros com policiais militares, na noite de terça-feira (1°), na esquina da rua Sete.

A arma utilizada pelo suspeito foi apreendida. De acordo com a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação começou após uma denúncia anônima informar que um homem estava ameaçando a população ao exibir uma arma de fogo em cima da laje de uma casa.

