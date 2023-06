PF e ICMBio realizam operação contra crimes ambientais no AM

Durante dez dias, o desmatamento ilegal, a extração irregular de madeira e a invasão da Floresta Nacional do Iquiri, no Amazonas são alvo de uma operação em conjunto da Polícia Federal (PF) com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que teve início nesta quarta-feira (14).

Segundo nota divulgada pela Polícia Federal no Acre, alertas de desmatamento e queimadas na região motivaram a ação, que recebeu o nome de Overflight, pela soma dos esforços das instituições em rastrear os crimes ambientais por meio de sobrevoos que permitem a visualização das áreas florestais afetadas.

A Floresta Nacional do Iquiri é uma unidade de conservação federal e está localizada no município de Lábrea próximo às divisas com os estados do Acre e Rondônia, que formam uma região conhecida como Amacro. A região é historicamente alvo de disputa fundiária.

