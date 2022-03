Semana do Artesanato Manauara acontece em shopping de Manaus

Manaus (AM)- Em alusão ao Dia do Artesão, comemorado em 19 de março, Manaus recebe a Semana do Artesanato, no Manauara Shopping, localizado na avenida Mário Ypiranga, nº 1.300, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

O evento promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), acontece de 15 a 20 de março.

Visando beneficiar os artesãos que produzem artigos com características culturais e regionais manauaras, o evento vai ofertar 30 vagas e irá acontecer diariamente no piso Castanheira, ao lado do restaurante Tio Armênio, no horário das 10h às 22h.

Os produtos que serão expostos vão desde artigos pessoais, decoração, escritório, cosméticos, quadros e esculturas, cujos valores variam de R$ 5,00 a R$ 2.500,00.

De acordo com o diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc), Sidnei Magalhães, o evento parte da Lei Orgânica, de 11 de janeiro de 2022, aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) com o objetivo de induzir a cultura empreendedora no intuito de valorizar a categoria.

“Vamos realizar a Semana do Artesanato Manauara pela primeira vez. No dia 19, faremos uma homenagem aos artesãos. A vantagem dessa exposição é que os trabalhadores vão, não só expor, como também comercializar os próprios produtos. Este é um evento que valoriza o produto do artesão de Manaus e para divulgar o empreendedorismo na nossa região”, salientou.

