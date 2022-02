Espaços culturais têm horário de visitação ampliado; veja  

Manaus (AM)- A partir de quinta-feira (3), o Teatro Amazonas e os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, terão o horário para visitação ampliado.

Os horários tinham sido reduzidos como prevenção à Covid-19, nos meses de janeiro e fevereiro. O aumento no período de visitação foi possível com a redução de casos do novo coronavírus, evidenciado nas últimas semanas.

As visitas ao Teatro Amazonas, Palacete Provincial e aos centros culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça e Povos da Amazônia devem ser agendadas no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Para a Casa das Artes e o Museu do Seringal não é necessário agendamento. Na entrada dos espaços é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.

No Teatro Amazonas as crianças de até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas, com comprovante da naturalidade, têm entrada gratuita.

Os demais visitantes pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

O secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, ressalta que todos os cuidados continuam sendo necessários. “Os equipamentos culturais passam pelo processo de sanitização, seguem os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19 e têm totens de álcool em pontos estratégicos”, ressalta.

São exigidos procedimentos para evitar o risco de contaminação, como o uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento de 1,5 metro. Também fica proibido o contato físico com elementos dos espaços, como colunas, paredes, vitrines expositoras, esculturas, pinturas, demarcadores, portas e maçanetas.

Confira os horários:

Teatro Amazonas

Largo de São Sebastião, Centro

Terça-feira a sábado, das 9h às 17h

Centro Cultural Palácio Rio Negro

Avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro

Terça-feira a sábado, das 9h às 17h

Centro Cultural Palácio da Justiça

Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Terça-feira a sábado, das 9h às 17h

Palacete Provincial

Praça Heliodoro Balbi, Centro

Terça-feira a sábado, das 9h às 17h

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 1.222, Distrito Industrial

Terça-feira a sábado, das 9h às 15h

Casa das Artes

Largo de São Sebastião, Centro

Terça-feira a domingo, das 16h às 20h

Museu Do Seringal Vila Paraíso

Afluente do Tarumã-Mirim, na margem esquerda do Rio Negro

Terça-feira a sábado – 9h às 15h

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

FOTOS: Michael Dantas/ Cultura e Economia Criativa

