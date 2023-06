Idoso sai de casa e desaparece misteriosamente em Manaus

Manaus (AM) – Um idoso identificado como Francisco de Oliveira Rocha Filho, de 64 anos, está desaparecido desde o dia 21 de novembro de 2022, por volta das 22h, após sair de casa, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), Francisco saiu da residência na data mencionada, e até o momento não retornou e nem deu notícias de seu paradeiro aos familiares.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização do desaparecido, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está localizada nas dependências do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

