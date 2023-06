Prisão ocorreu no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última quinta-feira (15), por tentativa de estupro e favorecimento à prostituição praticados contra um adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

O delegado Ericson Tavares, titular do 26° DIP, informou que a ação iniciou após a mãe da vítima comparecer à delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO), onde informou que seu filho estava sendo aliciado pelo indivíduo.

“Foi relatado que o homem pegava o mesmo ônibus que o adolescente todas as manhãs, ocasião em que o aliciava. Após a mãe tomar conhecimento do fato, pediu que a vítima passasse seu número de telefone para o homem para que pudesse monitorar a conversa e assim ter provas do crime”, explicou o delegado.

Segundo a polícia, durante as conversas, o infrator passou a mandar áudios dizendo estar apaixonado e querendo presentear a vítima, além de descrever conteúdos pornográficos entre os dois. No início da noite de ontem, ele marcou um encontro com o adolescente.

“Ao tomarmos conhecimento do encontro, seguimos até o local e passamos a monitorá-lo. Ele levou a vítima para uma rua de baixa iluminação e o presenteou com uma caixa de bombons e outros acessórios, momento em que fizemos a abordagem e a sua prisão em flagrante”, detalhou Ericson.

O homem foi preso por tentativa de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, e será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

