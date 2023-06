Vídeo: pai de Neymar recebe voz de prisão por desacato após denúncias de crime ambiental

O empresário de 58 anos se alterou com a secretária Shayenne Barreto, que concedeu voz de prisão ao pai do jogador

A secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, município do Rio de Jnaeiro, deu voz de prisão ao empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Júnior, durante ação que apurava crimes ambientais em obras na mansão do atleta nesta quinta-feira (22).

A obra foi alvo de denúncias anônimas por crime ambiental, foram detectadas irregularidades, como o desvio de curso de um rio, captação, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental a multa deve chegar a R$ 5 milhões de reais caso os crimes sejam comprovados.

No vídeo que viralizou nas redes sociais o pai do jogador discute com os agentes que estavam no local e afirma que teria autorização para realizar as obras, em uma discussão acalorada secretária de meio ambiente do município Shayenne Barreto, que lhe dá voz de prisão por desacato. Minutos depois com os ânimos mais calmos, Barreto volta atrás e decide não prender o empresário.

Pai de Neymar recebe voz de prisão por desacato.



— A ação aconteceu em Mangaratiba, na mansão do jogador onde a secretária municipal do Meio Ambiente foi realizar uma fiscalização após denúncia de crimes ambientais.pic.twitter.com/H4FBzu2bWV — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 23, 2023

Veja a nota oficial da Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba:

Na tarde desta quinta-feira, 22/06, uma obra que estava sendo feita na mansão do jogador Neymar, no condomínio Aero Rural, em Mangaratiba, foi interditada, durante uma operação de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do munícipio. O pai do atleta estava no local quando as autoridades chegaram.

A ação se deu após denúncias baseadas em postagens de redes sociais, que mostravam uma grande obra sendo feita, sem autorização ambiental, na propriedade do jogador.

Diversas infrações ambientais foram descobertas pela equipe da prefeitura, tais como: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

Segundo a Secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayene Barreto, muitas irregularidades foram constatadas no local durante a ação conjunta, e em decorrência disso, a Secretaria decidiu por interditar a área.

De acordo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emissão de multa, a qual, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões de reais. Cabe esclarecer, que durante a operação a Secretária Shayenne Barreto foi desacatada pelo pai de Neymar e lhe deu voz de prisão. A medida foi tomada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão. Entretanto, considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos, o mesmo foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo.

Leia mais

Neymar admite ter traído Bruna Biancardi e pede perdão: ‘Errei com vocês’

Acusada de interesseira por estar com Neymar, Bruna Biancardi é herdeira de uma marca de surf

Golpista que roubou R$ 200 mil de Neymar pede desculpas em vídeo; veja