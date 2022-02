Golpista que roubou R$ 200 mil de Neymar pede desculpas em vídeo; veja

Ele ainda contou o que fez com o dinheiro do jogador

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, suspeito confirmou que subtraiu a quantia e apontou falhas no sistema do banco

O golpista que roubou R$ 200 mil de Neymar pediu desculpas ao jogador do Paris Saint-Germain durante o programa Brasil Urgente, da Band, nesta sexta-feira (11). O acusado foi solto e conversou ao vivo com o apresentador Datena. Ele aproveitou a oportunidade para pedir desculpas ao jogador e apontar falhas no sistema do banco.

Veja o pedido de desculpas de Lucas Almeida Ferreira, apontado como autor do crime.

KKKKKKKKKKKKKKK O MALUCO PEDINDO DESCULPA PRO NEYMAR DPS DE TER ROUBADO 200 MIL DA CONTA DELE pic.twitter.com/cS51BFat34 — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) February 11, 2022

“Os únicos lesados foram o Neymar e o banco, que vai ficar com o prejuízo. Quero pedir desculpas e dizer que estou arrependido e demonstrar que há fragilidade do sistema, que realmente há fragilidade”, declarou.

Ele ainda revelou como gastou o dinheiro subtraído da conta do jogador. “Investi na minha casa, tudo certinho. Não fiz por ostentação ou algo do tipo. Se ele estiver vendo, desculpa Neymar”, afirmou.

A forma debochada do rapaz causou revolta do apresentador Datena. Perguntado se havia sobrado algum valor relativo ao jogador, Lucas foi ríspido.

“Que dinheiro? Não tem dinheiro. O banco já devolveu o dinheiro dele. Não há dinheiro a ser devolvido. Eu investi na minha casa, na minha residência”, ressaltou.

No total, o bando roubou cerca de R$ 200 mil do atleta. O banco de Neymar ressarciu os valores ao jogador.

