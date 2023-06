Amazonense participa de orquestra do ‘The Voice’ em Los Angeles

A violoncelista Karen Carvalho se tornou destaque nacional por fazer parte da banda do programa de repercussão mundial “The Voice”, original dos Estados Unidos. Nascida e criada na capital do Amazonas, Karen iniciou seus estudos aos 15 anos na turma de violoncelo do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no ano de 2012.

Durante 8 anos, a então aluna se preparou com ajuda da equipe de ensino do Liceu, com foco na realização do maior sonho que tinha para sua carreira musical, que era entrar em uma Universidade nos Estados Unidos, feito alcançado no ano de 2021, sendo contemplada com uma bolsa integral na Azusa Pacific University, na Califórnia.

Desde o período em que passou a residir em Los Angeles, Karen realizou diversos trabalhos na cidade, passando inclusive pelos estúdios da Warner Bros e recebendo, posteriormente, a oportunidade para o “The Voice”.

Foto – Reprodução

A artista então passou a integrar a banda do programa norte-americano, em uma orquestra de instrumentos de corda composta por 8 mulheres, cujos instrumentos são quatro violinos, duas violas e dois violoncelos, sendo o último o instrumento que levou a amazonense a ocupar a vaga.

“Tudo isso é muito incrível pra mim, sou muito grata ao Liceu por proporcionar isso sem que eu precisasse pagar nada. Eles nos fornecem instrumentos, programas de bolsas, tudo para que possamos ter um estudo de qualidade sem custos” , afirmou Karen, que contou ter feito questão de tocar com a Amazonas Filarmônica no Concerto de Natal, quando veio a Manaus em dezembro de 2022.

“Quis devolver um pouquinho do que a Secretaria de Cultura e o Governo do Amazonas me possibilitaram por meio do Liceu” , completou a violoncelista.

O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro é uma iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que busca oportunizar à população cursos artísticos de forma gratuita tanto na capital, quanto no interior do estado.

*Com informações da assessoria

