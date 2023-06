VÍDEO: incêndio atinge casa na Zona Centro-Sul de Manaus

Um incêndio atingiu uma residência, na tarde deste domingo (25), na rua Djalma Dutra, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. A casa estava abandonada e era feita de alvenaria e madeira, o que facilitou a propagação das chamas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou por volta de 15h30. A suspeita da causa seria que uma pessoa, não identificada, ateou fogo em algum objeto ou material propositalmente dentro do imóvel, o qual se espalhou rapidamente pelo forro e janelas de madeira, quase atingindo um galpão de uma empresa privada localizada ao lado do local.

Os bombeiros foram acionados no momento do acidente e controlaram o incêndio. Até o momento, não houve registros de pessoas feridas no incidente, ou identidade dos envolvidos.

Confira o vídeo de como ficou a casa:

