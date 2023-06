Homem é executado e corpo é jogado em matagal no Tarumã, em Manaus

vítima estava com as mãos amarradas para trás, possuía sinais de tortura e tinha quatro perfurações de tiros de arma de fogo, que atingiram a cabeça, costela, peito.

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros de arma de fogo e teve o corpo jogado em um matagal, na madrugada de sábado (24), na Alameda O, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com policiais, a vítima estava com as mãos amarradas para trás, possuía sinais de tortura e tinha quatro perfurações de tiros de arma de fogo, que atingiram a cabeça, costela, peito.

Até o momento, não há mais informações sobre a motivação do crime, nem a identificação dos autores e da vítima.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foi acionada para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso segue sendo investigado pela polícia.

