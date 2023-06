Manaus- O prazo para a entrega da documentação pelos selecionados na primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI), nas instituições de ensino de língua estrangeira foi prorrogado para as 18h desta terça-feira (27).

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Júnior Nunes. “Hoje registramos um movimento expressivo nas escolas de idiomas, onde nossas equipes estão recebendo essa documentação. Para que ninguém seja prejudicado por não ter tido tempo hábil, por algum imprevisto, o prefeito David Almeida, sensível a isso, determinou que fizéssemos a prorrogação”, informou.

A apresentação dos documentos, para que seja feita a verificação do que foi informado no ato da inscrição online, é obrigatória. O candidato classificado que deixar de entregar, será automaticamente eliminado. Após a análise da documentação, o candidato é encaminhado para a adesão ao benefício, respeitando os procedimentos e prazos de matrícula das instituições de ensino. Somente após essas etapas, será efetuado o pagamento, de acordo com o calendário financeiro das instituições.

Para o PBI 2023, foram disponibilizadas 30.020 bolsas com descontos variando entre 100%, 75% e 50%. A Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), gestora do programa, registrou recorde histórico no número de inscrições, desde que o programa foi criado, em 2.013: 25.590. Este ano, o alcance do PBI foi ampliado para alcançar estudantes a partir dos 10 anos de idade.

