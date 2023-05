Bolsa Idiomas prorroga inscrições para cursos de língua estrangeira, em Manaus

Manaus (AM) – As inscrições para o Programa Bolsa Idiomas 2023, da Prefeitura de Manaus, foram prorrogadas até o dia 9 de maio. O programa oferece bolsas para estudantes, com idade a partir dos 10 anos, em cursos de língua estrangeira, que variam entre integral (100%), 75% e 50% do valor da mensalidade. Neste ano serão disponibilizadas mais de 32 mil bolsas.

O contemplado receberá, gratuitamente, todo o material didático necessário à formação no idioma escolhido, independentemente do percentual de desconto na mensalidade.

Para concorrer ao benefício, o candidato deve residir em Manaus; estar cursando, ou ter concluído o ensino fundamental; ter renda per capita não superior a 2,5 salários mínimos (R$ 3.300, em valores atuais); e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público. O PBI destina 5% das bolsas para idosos e 5% para Pessoas com Deficiência (PcDs).

“O prefeito David Almeida entende a importância do aprendizado de um segundo idioma e sabe que quanto mais cedo ele for iniciado, melhor o aproveitamento. Isso é muito importante, porque já vai preparando a criança para, no futuro, conseguir uma colocação no mercado de trabalho”, disse o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra.

O PBI é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Semad e, para 2023, recebeu a adesão de 16 escolas de idiomas. Este ano, a rede de idiomas Yázigi e a Rockfeller aderiram ao PBI, e também ofertarão bolsas. Ao todo, os candidatos poderão escolher uma das 29 unidades dessas escolas, espalhadas por toda a cidade.

“O Bolsa Idiomas é o maior programa de inclusão de línguas estrangeiras do Brasil, que, na gestão do prefeito David Almeida, vem sendo aprimorado a cada ano. Agora passando a beneficiar estudantes a partir dos 10 anos. Sem contar que o programa tem custo zero para a prefeitura, porque a adesão das escolas é de forma voluntária, sem nenhum tipo de compensação financeira, demonstrando, assim, a confiança dessas instituições na administração”, ressaltou o diretor-geral da Espi, Júnior Nunes.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, no link http://portalespi.manaus.am.gov.br.

