Homem tem perna dilacerada em acidente entre moto e carro no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Um homem, até o momento não identificado, teve a perna dilacerada durante um grave acidente de trânsito, na manhã desta quarta-feira (9), na avenida Tapajós, no bairro Jorge Teixeira 4, na zona Leste da capital amazonense.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 10h. O motociclista colidiu violentamente com um carro. A perna do homem ficou dilacerada. A frente do veículo ficou totalmente destruída, o que indica a gravidade da colisão.

Imagens de um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostram o momento em que o homem é socorrido por populares, que, desesperados, acionam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nas imagens é possível notar a fratura exposta na perna esquerda do rapaz. Ele, aparentemente, estava consciente. Até o fechamento desta matéria não foi informado sobre o estado de saúde dele.

