Industriário morre em acidente de trânsito na avenida das Flores, em Manaus

Manaus (AM) – O Industriário Marcos Vinícius Melo da Silva, 29 anos, morreu vítima de um grave acidente de moto, por volta das 22h30 desta terça-feira (8), na avenida das Flores, localizada na zona Norte da capital.

De acordo com informações de testemunhas, um carro bateu na motocicleta da vítima, que trabalhava como operador de máquina no Distrito. Após a batida, ele perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e bateu a cabeça no asfalto.

Devido ao impacto na queda, Marcos Vinícius não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trânsito ficou lento e condutores que passavam na avenida acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia foi acionada e constatou que o homem teve traumatismo craniano e hemorragia cerebral. Ele foi removido e levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos de necropsia e posteriormente ser entregue aos familiares.

