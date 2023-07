Após polêmica de harmonização facial, Stenio Garcia é internado com infecção no sangue

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado nesse sábado (1) em um hospital partivular do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, o motivo da hospitalização do artista é um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

O site ainda diz que o ator está sentindo fortes dores no quadril e nas pernas, mas encontra-se consciente e respirando normalmente. Ele não faz uso de máscara de oxigênio.

Embora tenha gerado polêmica após mostrar a nova harmonização facial aos 91 anos, a equipe do artista ou os médicos que estão cuidando de Stenio, não afirmaram se a infecção tem relação com o procedimento.

*Com informações do Metrópoles

