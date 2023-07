Caprichoso destina 1 tonelada de resíduos e leva título de Campeão Sustentável do festival de Parintins

A galera do bumbá destinou um total de 1.017,4 kg de resíduos para a reciclagem, garantindo o título e o prêmio de R$ 20 mil

Festival Folclórico do Amazonas

Parintins (AM) – O boi Caprichoso consagrou-se o Campeão Sustentável do Festival Folclórico de Parintins 2023. A galera do bumbá destinou um total de 1.017,4 kg de resíduos para a reciclagem, garantindo o título e o prêmio de R$ 20 mil, para serem investidos em ações de sustentabilidade na agremiação.

O duelo de reciclagem faz parte do projeto “Recicla, Galera”, realizado pelo Governo do Amazonas, em parceria com a Coca-Cola Brasil. Durante as três noites, as galeras item 19 disputaram entre si para ver quem destinaria a maior quantidade de resíduos para reciclagem. O Caprichoso levou a melhor pelo segundo ano consecutivo.

“É muito empenho mesmo. Conversamos com a comunicação do Caprichoso, conversamos com os diretores de galera, fizemos uma coletividade de juntar todo mundo, fazer esse trabalho e trazer o bicampeonato novamente para gente”, disse o vice-presidente do boi Caprichoso, Karu Carvalho, ao comemorar a vitória.

O presidente do Garantido, Adson Silveira, destacou o aumento do comprometimento da galera da iniciativa. “Nós aumentamos em 100% a quantidade de resíduos coletados. Tinham muitos rejeitos, mas a galera se empenhou muito e estamos confiantes de que vamos melhorar para ganhar esse prêmio”, comentou.

O duelo de reciclagem faz parte do projeto “Recicla, Galera” Foto: Divulgação

Na primeira noite da competição, o boi Garantido saiu na frente, com 106 kg de materiais recicláveis destinados, contra 47,8 kg do Caprichoso. Na segunda noite, o boi da Francesa virou o resultado, alcançando uma vantagem ainda pequena, com 230,6 kg, enquanto o boi da Baixa somatizou 223,8 kg de recicláveis.

A terceira noite do Festival, neste domingo (03/07), foi definitiva para o Caprichoso, que abriu uma vantagem de mais de 600 kg do Garantido, que totalizou na competição 378,2 kg de resíduos recicláveis destinados corretamente.

“Quero parabenizar tanto o boi Garantido quanto o boi Caprichoso pela mobilização das suas galeras para participar do ‘Recicla, Galera’. É óbvio que a gente usa toda essa questão da disputa do bem, mas quem ganha é o meio ambiente. A quantidade destinada é muito expressiva, considerando que resíduos recicláveis têm muito volume e pouco peso, e são resíduos que deixaram de ir para natureza, de ir pro aterro e está gerando renda pros catadores. Estamos muito felizes com o resultado e tenho certeza que ano que vem será maior ainda”, ressaltou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, durante a premiação.

Para a Coca-Cola Brasil, patrocinadora oficial do festival há 27 anos, o “Recicla, Galera” reforça o compromisso da empresa em criar iniciativas que gerem impacto nas comunidades em que atua. Nesta edição, além de promover a destinação correta dos resíduos recicláveis, o projeto também gerou renda para a comunidade por meio de diversas iniciativas que vão além da disputa com as galeras.

“Por essa razão, na Coca-Cola Brasil, dedicamos esforços e investimentos em ações que promovam impacto social, ambiental e econômico nas comunidades em que atuamos. Esse projeto está alinhado com a nossa agenda global de criar um Mundo Sem Resíduos, na qual estabelecemos metas específicas na gestão de resíduos. Além disso, acreditamos que iniciativas como essa reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Estado, uma vez que beneficiam a população local”, reforça o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca.

*Com informações da assessoria

