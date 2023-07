Organização criminosa de Manacapuru é presa durante operação contra tráfico de drogas

Manacapuru (AM) – Deflagrada, nesta quinta-feira (6), a Operação Aceiro cumpriu 14 mandados, sendo oito de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Os presos tinham envolvimento com o comércio de drogas em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A operação contou com apoio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os presos foram identificados como Elton dos Santos Tenório; Francisco Augusto dos Santos Tenório; Fernando Cordeiro da Costa; Leoney dos Santos Lima; Maria Clara Rodrigues Lima; e Malaquias Brito da Silva.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da DIP de Manacapuru, a operação tem como principal objetivo o combate ao tráfico de drogas no município. Os mandados foram cumpridos nos bairros Figueirinha, Liberdade, São Francisco e São José e, também, na rodovia estadual AM-352 – Estrada de Novo Airão, quilômetro 2, ramal do Castanheiro.

“Os seis presos nesta operação são integrantes de uma organização criminosa. E estavam sendo investigados por envolvimento com o comércio de drogas em Manacapuru”, disse.

Conforme o delegado, no decorrer da operação, as equipes policiais apreenderam drogas, três motocicletas, arma de fogo e um carro Chevrolet Onix.

Procedimentos

Os presos responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo e ficarão à disposição da Justiça.

