Motociclista suspeito de roubar celular e cartões de mulher é preso em Manaus

Manaus (AM) – Julianderson Pimentel Sinimbu, de 28 anos, foi preso, nesta quinta-feira (6), por envolvimento no roubo de um aparelho celular, cartões de crédito e ticket de alimentação, ocorrido na manhã da terça-feira (4), na rua Carana, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, Julianderson juntamente com sobrinho Ronaldo César da Silva Borges, 27, que está sendo procurado, estavam em uma motocicleta, e portando um simulacro de arma de fogo, se aproximaram de uma mulher, 50, e roubaram seu aparelho celular e alguns cartões bancários.

“Logo após o delito, iniciamos as diligências e conseguimos descobrir a identidade dos indivíduos, por meio das imagens das câmeras de segurança das proximidades do local do fato. Inclusive, constatamos que os criminosos já possuem diversas passagens pela polícia”, explicou Tavares.

Ainda segundo a autoridade policial, com base nisso, a equipe seguiu até a casa de Julianderson no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, onde ele foi localizado e preso. Com ele foi recuperado o aparelho celular da vítima, o simulacro usado na ação criminosa, bem como R$ 1,5 mil em espécie. No entanto, Ronaldo César já havia saído da residência cerca de uma hora antes da chegada da polícia.

Julianderson responderá por roubo majorado. Ele será encaminhado

à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Procurado

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ronaldo César da Silva Borges deve denunciar pelo número (92) 3667-7626, disque-denúncia do 26° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu Tavares.

