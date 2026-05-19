Polícia

Suspeito teria ameaçado matar a ex-companheira e os filhos após exigir parte do benefício social.

Alvarães (AM) – Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após agredir, ameaçar e injuriar a ex-companheira, de 20 anos, no município de Alvarães, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito exigia parte do dinheiro recebido pela vítima por meio do Bolsa Família.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na segunda-feira (18).

Mulher foi agredida após negar dinheiro

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, a vítima relatou que passou a sofrer agressões após se recusar a entregar parte do benefício social ao ex-companheiro.

Segundo a polícia, o homem agrediu a mulher com tapas, socos e enforcamentos, causando escoriações pelo corpo.

“O homem também proferiu ofensas verbais e ameaças de morte contra a vítima e os filhos dela”, informou o delegado.

O irmão da vítima contou à polícia que ouviu os pedidos de socorro e precisou intervir para impedir novas agressões.

Suspeito fugiu ao ver policiais

Após o ataque, a mulher procurou a delegacia para denunciar o caso. Segundo a polícia, o suspeito chegou a seguir a vítima até as proximidades da unidade policial, mas fugiu ao perceber a presença da equipe.

Durante as diligências, os policiais localizaram o homem em frente à casa da mãe dele. Conforme a investigação, ele estava embriagado e alterado no momento da abordagem.

Mesmo preso, o suspeito negou a autoria dos crimes durante o interrogatório.

Homem segue à disposição da Justiça

O investigado foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica.

Ele permanecerá à disposição da Justiça.

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