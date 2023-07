Corpo de criança Yanomami é encontrado em rio após ataque em Terra Indígena

De acordo com as autoridades, a vítima estava distante cerca de 25 metros do local do desaparecimento

O corpo da criança, de 7 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no rio Parima. Ela teria sido morta durante um ataque a tiros na comunidade Parima, dentro da Terra Indígena Yanomami, na última segunda-feira, 3 de julho.

De acordo com as autoridades, a vítima estava distante cerca de 25 metros do local do desaparecimento. O corpo da menina caiu no rio e foi encontrado na manhã de sexta-feira (7), durante buscas de superfície, segundo os Bombeiros. O local onde foi encontrado fica na região de Alto Alegre, no Norte de Roraima.

Relembre o caso

O ataque aconteceu na segunda-feira (3) e, segundo a Polícia Federal, o conflito aconteceu entre duas comunidades indígenas, a Whaputa e a Castelo

Ainda não se sabe a motivação do conflito, porém a PF aponta a atuação de garimpeiros naquela região, eles são acusados de aliciar indígenas para extração ilegal de ouro na Terra Indígena Yanomami. Essa será uma das linhas de investigação do caso.

Outras pessoas ficaram feridas no ataque sendo uma liderança indígena, de 48 anos, uma mulher de 24, uma criança, de 5 anos, e duas meninas, entre 15 e 9 anos.

O corpo da criança indígena foi entregue aos familiares e permanecerá na comunidade para os rituais da cultura Yanomami.

*Com informações do g1

