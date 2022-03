PL que defende porte de arma para caçadores é aprovado na Aleam

Manaus (AM) – O porte de armas para CACs (Caçadores , Atiradores Desportivos e Colecionadores) foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira (9). De autoria do deputado estadual Delegado Péricles, o Projeto de Lei reconhece o risco da atividade e a necessidade do porte a integrantes de entidades de desporto legalmente constituídas.

“O objetivo é reconhecer que a atividade de um atirador desportivo é de risco e exige defesa pessoal. Por que é de risco? Porque ele carrega bem valioso (armas), de direto interesse de criminosos. Eu defendo direito à defesa desses profissionais ”, explicou o parlamentar.

Durante discurso na Tribuna, Péricles alertou para a existência de interpretações equivocados sobre o Projeto e alertou para a necessidade de maior entendimento de que o porte está sendo concedido a quem de fato tem total qualificação para isso.

“O CAC para ser atirador, colecionador, ele precisa antes de tudo preencher requisitos legais, que a lei federal estabelece. Inclusive de aptidão psicológica, treinamentos, sendo muitas vezes mais habilitados até do que o próprio estado”, esclareceu.

Ao convidar a todos para visitarem stands de tiro, o destacou o ambiente de responsabilidade, familiar e de consciência coletiva desses espaços de treinamento. “Ali existem mulheres, idosos, crianças praticando tiro esportivo. O que defendo é que a sociedade tenha direito de defesa, que possa frequentar a um stand de tiro de forma saudável e não deixar as armas de fogo apenas nas mãos dos criminosos”, continuou.

Péricles aproveitou para reforçar a queda significativa de homicídios no país ao mesmo tempo que o número de registro de armas aumentou no país. “Sabe o que é isso? Não é coincidência. É porque o cidadão de bem está armado e isso afugenta os criminosos”, concluiu o deputado.

*Com informações da assessoria

