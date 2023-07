Em Manaus, feijoada beneficia crianças e mães em situação de vulnerabilidade social

As vendas ocorrerão das 11h às 14h, no sistema Drive Thru, com retirada na sede do Nacer

Manaus (AM) – O Núcleo de Assistência à Criança e a Família em Situação de Risco (Nacer) promoverá, neste sábado (15), a “Feijuca, Sabor e Solidariedade”, uma feijoada beneficente que visa arrecadar recursos para projetos sociais da instituição. As vendas ocorrerão das 11h às 14h, no sistema Drive Thru, com retirada na sede do Nacer, localizada na Rua Iracy Albuquerque – 2B, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A “Feijuca” acompanha arroz, couve, farofa e laranja em um pote de um litro, que serve até duas pessoas. Todo o valor arrecadado será convertido em recursos para custeio de projetos e atividades desenvolvidos para a proteção e garantia de direitos de crianças, adolescentes, além de mães em situação de vulnerabilidade social em Manaus.

Alguns dos serviços promovidos pelo Nacer são acompanhamentos psicoterapêuticos, consultas médicas e apoio social e educacional.

“Estamos muito contentes em promover mais uma edição da ‘Feijuca do Nacer’ tradição em Manaus e ajuda a transformar várias e várias vidas. Convocamos a sociedade para fazermos bonito nesta ação solidária”, destaca Cleslley Rodrigues, diretor-presidente do Nacer.

Para garantir a Feijuca, os interessados devem fazer uma transferência PIX de R$ 50 para a chave: 01.553.780/0001-60, indicando a mensagem “Feijoada do NACER”.

Após isso, os comprovantes precisam ser enviados para os contatos no WhatsApp: (92) 98402-7410 ou (92) 98428-7454. Para saber mais sobre a instituição e como apoiar com doações, acesse o site: nacer.org.br.

