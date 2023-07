Festival de Férias leva crianças a conhecer o Centro Histórico e promove educação ambiental

Manaus (AM) – Diversão e aventura marcaram a programação desta quarta-feira (12/07) do Festival de Férias do Governo do Amazonas. Com um itinerário para lá de especial, os pequenos que estão em recesso escolar, aproveitaram o passeio pelo Centro Histórico, além de explorar o Bosque da Ciência, no INPA, e conhecer a Estação Fonte do Saber, localizada na sede da Águas de Manaus, Aleixo.

Com o objetivo de aproximar a arte ao processo de educação cultural das crianças e da população, de maneira geral, mais de 500 pessoas já participaram do festival, que está em sua 6ª edição. Segundo o coordenador artístico da Central de Arte e Educação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Baldoino Leite, as atividades nos espaços culturais incentivam o imaginário e destacam o patrimônio cultural da cidade.

“Esse circuito pelo centro histórico é importante para a preservação da memória, sendo fundamental para a nova geração. Além disso, o Festival de Férias ressalta a questão da sustentabilidade e conhecimento ambiental, por isso destacamos a visita ao Bosque da Ciência e à Estação Fonte do Saber”, explica Baldoino.

Para o pequeno Lucas, 9 anos, a experiência foi incrível. Participando pela primeira vez, ele ficou encantado ao conhecer os prédios históricos do Centro da cidade e os espaços educativos. “Nossa, na Fonte do Saber tinha como acender as coisas com água e fazer ciclone. Vi os bichos e a natureza, no INPA. Foi muito legal, eu e minha família amamos”, conta.

A militar Neiba Freitas, mãe de Lucas, destacou a ação no período de férias e a importância das atividades. “É uma forma de entretenimento e aprendizado para as crianças, além de conhecer mais a cultura da nossa cidade. A iniciativa é importante principalmente para quem não tem acesso a esse tipo de passeio”, afirma Neiba.

O projeto faz parte do calendário de férias da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, trazendo uma grande programação, incluindo shows musicais com artistas locais, apresentações teatrais, visitas aos espaços culturais, resgate de brincadeiras populares, oficinas interativas e outras. Os espaços oferecem atividades destinadas às crianças de 3 a 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. As inscrições para participar das programações acontecem às segundas e quartas-feiras, no Portal da Cultura do AM (cultura.am.gov.br).

*com informações da assessoria

