Podemos cresce na disputa a candidatura de prefeituras do Amazonas

Manaus (AM) – Com a aproximação das eleições de 2024, pesquisa divulgou o levantamento de intenção de votos dos eleitores de 33 municípios do Amazonas. A equipe do Em Tempo reuniu dados da pesquisa divulgada pela Perspectiva Mercado e Opinião, e analisou que o Partido Social Cristão (PSC), atualmente Podemos – após a integração dos partidos -, ficou mais forte nas pesquisas como primeira opção de candidatura nos municípios.

O destaque vem após a incorporação do PSC com o Podemos, em sessão plenária virtual em junho deste ano. A decisão autoriza a computação do somatório dos votos validos obtidos pela legenda incorporadora nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, para distribuição dos recursos do Fundo Partidário referentes a 2023 e para o acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Incorporação dos partidos é quando uma legenda é absorvida por outra, fica então a cargo do partido político que será incorporado deliberar, por maioria absoluta dos votos em seu órgão de direção nacional, sobre a adoção do estatuto e do programa da agremiação partidária incorporadora. Diferente da fusão que é quando dois ou mais partidos já existentes se unem formando outro. Em 2022, houve somente um pedido de fusão, entre o Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas (DEM), que originou o União Brasil.

Segundo pesquisa divulgada pela Perspectiva Mercado e Opinião, o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) segue como segundo partido na lista entre as candidaturas de primeira opção nos municípios.

Duas mulheres aparecem em liderança nas pesquisas com intenções de votos a prefeitura de Parintins, a vereadora Brena Dianná (União Brasil) aparece com 23,4% das intenções de voto, seguida de Michele Valadares, que é ex-esposa do atual prefeito, Bi Garcia. Ambas estão tecnicamente empatadas, no limite da margem de erro de 5,2%. Brena pode chegar a 28,6% e Michele, 24,6%.

Para prefeitura de Itacoatiara, Mário Abrahim (Podemos) se destaca com 41,8% dos votos do município, seguido pelo deputado estadual Cabo Maciel (PL), que aparece com 20,7% das intenções de votos. Em Coari, o candidato Harben Avelar (Patriota) está em primeiro com 32,8% seguido de Adail Pinheiro (Pai), que aparece com 30,7%.

Liderando as pesquisas em Tefé, o atual prefeito Nicson Marreira (União Brasil), aparece com ampla vantagem na preferência dos eleitores do município para a reeleição municipal de 2024 com 51,7% das intenções de voto, com vantagem de 29,8% a frente do segundo colocado Carlinhos Bessa, com 21,9% nas pesquisas.

O atual prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (União Brasil), aparece em segundo lugar nas pesquisas com 28%., atrás do Alain Cruz (Podemos), que lidera com 31,8%. Em Maués a ex-vereadora Dra. Macelly Veras está na frente com 35% das intenções de voto sobre o atual vice-prefeito Mazzini Leite (PSD) que aparece com 24,6%.

O PSC se destaca nos municípios de Boca do Acre, com a atual vice-prefeita Luciana Mello (Podemos), com 24,1% das intenções de voto para as eleições municipais, nas perguntas estimuladas, que é quando a pesquisa apresenta alguns candidatos aos eleitores, a frente do vereador e secretário de saúde do município, Manuel Barbosa (MDB), com 15,3% e Eirunepé com o Amaurilio Tomaz (Podemos), com 34,4% na frente do secretário municipal de obras de Eirunepé, Anderson Pereira “Son”, com 19,7%.

Em Humaitá, Herivaneo Seixas (PL) aparece a frente das pesquisas estimuladas com 29,6%, resultado pouco acima do segundo lugar Leandro de Kairós (Patriota), com 26,6% devido à margem de erro de 5,9% os candidatos podem ficar empatados.

Foram analisadas intenções de votos dos eleitores de Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués, Iranduba, Manicoré, Humaitá, Autazes, Lábrea, Presidente Figueiredo, Careiro, Boca do Acre, Benjamin Constant, Carauari, Borba, Barreirinha, Eirunepé, Nova Olinda do Norte, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, Codajás, Santo Antônio do Iça, Manaquiri, Jutaí, Nhamundá, Tapauá e Beruri.

Eleições 2024

A pesquisa realizada pelo teve como objetivo de captar a intenção de voto de maneira espontânea e estimulada para Prefeito de 34 municípios do Amazonas em 2024. Foi utilizado um questionário previamente testado, com perguntas de controle cara as quatros variáveis incluindo gênero, idade, grau de instrução e nível econômico.

Os nomes presentes foram os captados através de análises e diálogos com grupos mais influentes e as principais lideranças políticas do município. A pesquisa é do tipo quantitativa, por amostragem, que utiliza um sistema de Computer Assisted Telephone Interview (CATI), com entrevistas pessoais realizadas por telefone. Possui margem de erro 6,9% para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%.

