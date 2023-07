Prefeitura amplia saúde da mulher com unidades móveis para consultas e exames

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, na tarde desta segunda-feira, 24/7, o serviço móvel de saúde da mulher, na área externa do shopping Phelippe Daou, localizado na zona Norte. Inicialmente com três estruturas móveis projetadas para realizar até 17 mil procedimentos por mês, o serviço vai beneficiar a população das zonas Leste, Norte e Oeste. O atendimento, que será feito a partir de agendamento nas próprias unidades, começa nesta terça-feira, 25/7.

Segundo o prefeito, as unidades de saúde da mulher complementam as estratégias da gestão municipal para facilitar o acesso da população aos serviços de prevenção e assistência, e ampliar a cobertura de atenção básica.

“Estamos entregando três carretas de saúde da mulher equipadas com ultrassom, mamógrafo, médicos, farmácia, enfermeiros, isso é a revolução no atendimento da saúde da mulher. Essas carretas vão estar em lugares diferentes, por um período, e isso vem se somar a todo trabalho que nós estamos fazendo aqui na Prefeitura de Manaus para melhorar a atenção básica da nossa cidade”, afirmou Almeida.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o serviço vai beneficiar áreas de maior demanda e vazios assistenciais, permanecendo em cada localidade pelo período médio de 15 dias, para atendimento exclusivo do público feminino, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

O serviço visa garantir que as mulheres realizem o acompanhamento adequado à saúde e que casos de câncer de mama e de colo do útero, os dois tipos mais prevalentes na região, possam ser diagnosticados em estágio inicial, quando as chances de cura são altas. A modalidade também tem o objetivo de reforçar o pré-natal, recebendo as grávidas que ainda não iniciaram o acompanhamento da gestação, e, identificar, também precocemente, casos de hepatites B e C, sífilis e HIV, por meio de testagem rápida.

Cada unidade do serviço móvel vai oferecer consulta médica e de enfermagem, atendimento pré-natal, mamografia, ultrassononografia e coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, além de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e tuberculose, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos, como explicou a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

“É necessário que se traga documento de identidade, o cartão do SUS e faça um agendamento, todas as mulheres serão orientadas. Aqui nós teremos uma média de vinte atendimentos de consulta pela manhã, e vinte à tarde, sendo que cada atendimento desse, se for preciso, as mulheres farão os exames necessários e aqui mesmo já teremos a dispensação de medicamentos, então a mulher já vai sair com a sua receita, com seus exames e a consulta realizada”, pontuou a secretária.

As equipes profissionais responsáveis pela assistência serão formadas por dois médicos (um clínico geral e um especialista em radiologia e diagnóstico por imagem), um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um técnico em radiologia e imagenologia e dois assistentes administrativos.

Juntas, as unidades deverão realizar 300 consultas e 480 mamografias, ultrassonografias e coletas de material para exame citopatológico (preventivo para o câncer do colo do útero) por dia, chegando a 206 mil exames e consultas anuais.

Nesta primeira quinzena, as unidades móveis estarão operando no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte; no Parque São Pedro, zona Oeste; e no Puraquequara, zona Leste.

Além das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, a Semsa mantém outras três unidades desse tipo, oferecendo ao público geral atendimento de atenção básica, como exames e consultas médicas e de enfermagem, em comunidades localizadas em regiões mais remotas, alternando sua localização quinzenalmente.

*Com informações da assessoria

