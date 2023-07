Detran-AM intensifica fiscalização visando a segurança viária

Com objetivo de promover a segurança e a conscientização de condutores na capital, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificou as fiscalizações na capital, entre os dias 17 e 23 de julho. Coordenado pela equipe de Fiscalização da instituição, mais de 800 veículos foram abordados.

Durante a fiscalização, 321 veículos foram autuados, sendo que as principais infrações foram prática de conduzir sem habilitação, falta de equipamento obrigatório e direção de veículo sob a influência de bebida alcoólica, entre outros.

Durante a ação, um condutor foi preso em flagrante por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, cujo resultado do etilômetro aferiu o teor alcoólico de 0,88mg/l de miligramas.

Reforço

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, as ações de fiscalização estão sendo reforçadas para coibir infrações e práticas que coloquem em risco a vida das pessoas.

“Queremos salvaguardar a população dos malefícios da imprudência no trânsito, na maioria das vezes ocasionada pela não combinação do álcool e direção, é nosso dever atuar contra práticas que sejam nefastas”, afirmou Rodrigo.

Ele acrescentou, ainda, que uma atitude consciente e responsável do condutor é a chave para prevenir acidentes e, que para se ter um trânsito seguro todos devem fazer a sua parte.

O coordenador-geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, reforçou sobre a importância dos condutores respeitarem as normas de trânsito.

“Quando alguém assume a condução de um veículo, torna-se guardião de vidas, logo passa a assumir o compromisso coletivo de respeitar as regras de trânsito e, assim, garantindo que o trânsito seja seguro para todos”, reforçou Arthur.

Além da fiscalização, na noite do último sábado (22), o Detran Amazonas atuou em conjunto com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no bairro da Ponta Negra, zona oeste da capital, para inibir o estacionamento em passeio e os estacionamentos irregulares nas vagas destinado a ônibus naquele local.

*Com informações da assessoria

