O motorista de uma carreta, de 66 anos, sofreu um acidente na tarde de segunda-feira (24), no quilômetro 83 da rodovia federal BR-174, no interior do Amazonas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a colisão aconteceu entre a carreta que transportava televisões e um carro de reboque.

“A vítima era o motorista da carreta, um homem de 66 anos. Quando a equipe do 3° Pelotão Destacado Bombeiro Militar de Presidente Figueiredo chegou ao local, foi constatado que ele estava com os membros inferiores presos no painel da cabine e a lombar retida entre o banco e alavanca de marcha. Para fazer a retirada, os bombeiros usaram um extensor para alargamento e fizeram corte de parte da estrutura do veículo”, relatou o comandante do 3° PDBM, tenente Ômena.

O motorista da carreta estava lúcido e com dores no membro inferior esquerdo. Os bombeiros militares realizaram o procedimento de imobilização da vítima em prancha rígida e foi administrado oxigênio por inalação em máscara.

O homem foi conduzido para o Hospital Geral Eraldo Neves Falcão, naquele município, e o local do acidente ficou sob responsabilidade dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) presentes na ocorrência.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem morre após carreta tombar na estrada BR-174

VÍDEO: contêiner se desprende de carreta e tomba na avenida de Manaus

Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente entre carreta e micro-ônibus na BR-174