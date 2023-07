Como jogar na loteca e ganhar dinheiro com palpites de futebol? Confira!

Quem ama futebol e acompanha o esporte de perto pode jogar na loteria e ganhar uma verdadeira bolada, sem nem sequer sair de casa. Saber como jogar na Loteca pode garantir diversão e aquela tão sonhada renda extra ao mesmo tempo.

Diferente de suas concorrentes, essa loteria não exige, necessariamente, palpites de sorte para que você ganhe. Na verdade, é uma das únicas alternativas do mercado onde os seus conhecimentos podem fazer toda a diferença.

Isso porque, para ganhar na Loteca, é preciso acertar os resultados de jogos de futebol em eventos próximos para acontecer no Brasil e no Mundo. Para quem é fã do esporte, essa pode ser uma boa oportunidade de ganhar dinheiro com apostas.

Ficou curioso e quer saber como jogar na Loteca e concorrer a prêmios imperdíveis sem sair de casa? Então fique neste artigo até o final e confira os próximos tópicos!

Como funciona a Loteca

As apostas em resultados de futebol são populares no Brasil, existindo há mais de 70 anos. Contudo, somente em 2002 que a Loteca surgiu como a loteria oficial dos amantes do esporte.

Desde então, ela tem se tornado a principal loteria para quem quer concorrer a valores imperdíveis através de palpites de resultados de jogos de futebol.

Aposte em quem ganha, perde e quais os jogos que vão sofrer com empates para ganhar prêmios em diferentes modalidades e valores. Tudo isso considerando os próximos 14 eventos no Brasil e no mundo.

Como jogar na Loteca

Apostar na Loteca é bem fácil, ainda mais para aqueles que amam futebol e acompanham os eventos de pertinho. Para concorrer às premiações, basta selecionar palpites para acertar os resultados dos 14 próximos jogos no Brasil e no mundo. Os apostadores podem palpitar sobre a vitória do mandante, empate ou vitória do visitante.

Um jogo mínimo na loteria conta com 13 simples com um resultado e um duplo, ou seja, dois resultados no mesmo jogo. O torcedor também pode jogar mais duplos e ou até mesmo mais triplos, que se refere a três palpites em um mesmo jogo, garantindo um acerto.

A Loteca acontece entre os sábados e domingos, sua apuração ocorre às segundas-feiras, às 17h. Os apostadores têm até às 14h do sábado, conforme o horário de Brasília, para apostar e concorrer no concurso vigente. Porém, esses dados são passíveis de alteração em um ou outro concurso.

Dicas de jogo

Para ganhar na Loteca é preciso mais do que intuição, com a estratégia certa e os conhecimentos necessários sobre o esporte, pode ser que você se torne o próximo grande vencedor.

Para isso, vale a pena usar algumas estratégias:

Desdobramentos: Aposte em mais duplos e triplos aumentando as chances de ganhar;

Participar de bolões: comprar quais e quantas cotas quiser, participando de multi premiações;

Jogar online com o Mega Loterias: usando ferramentas inteligentes para otimizar suas chances de ganhar.

Seguindo essas dicas, o prêmio fica bem mais provável do que se imagina.

Por que apostar com o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas online que oferece mais conforto e maior segurança na hora de montar suas fezinhas. É uma referência de mercado quando falamos em apostas pela internet, sobretudo quando pensamos em suporte para otimizar as suas chances de ser premiado.

Além de jogar no conforto de sua casa, você ainda conta com uma central de atendimento 24 horas por dia durante toda a semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, pronta para sanar quaisquer dúvidas sobre a loteria, site ou premiações.

No Mega Loterias ainda é possível concorrer a prêmios incríveis em todas as loterias da Caixa Econômica Federal e resgatar os valores de premiação sem nem sequer sair de casa. Está esperando o quê? Crie sua conta no Mega Loterias agora mesmo e comece a apostar!

