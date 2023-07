Policial que matou marido queimado é condenada a 21 anos de prisão

A policial militar Nagmar Pinheiro Pereira foi condenada nessa quinta-feira (27) a 21 anos de prisão por assassinar o marido dela, o também PM Nélio Rego Lione, de 44 anos, queimado, em Guarulhos, na Grande São Paulo.



A cabo da PM foi condenada pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver.

Na sentença, o juiz Luis Fernando Decoussau Machado salientou ainda que, além de assassinar o marido e ocultar o cadáver, Nagmar também “intimidou a própria filha para que ela acobertasse os fatos”.



Além da prisão em regime fechado, a Justiça decretou a perda do cargo, emprego ou função da ré. Ela ainda pode recorrer da sentença.



O crime

O corpo de Nélio Rego Lione foi encontrado carbonizado dentro de um carro, na Estrada do Sabão, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no dia 18 de janeiro de 2020, com perfurações de bala e carbonizado.

Leia mais:

Policial da reserva é baleado por piratas no Rio Solimões, no AM

Ex-policial militar é assassinado a tiros no bairro Cidade de Deus, em Manaus

Suspeito de tentar matar policial deixou documento de identidade cair no local do crime em Manaus