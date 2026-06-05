LATROCÍNIO EM MANAUS

nvestigação aponta que suspeito entrou no estabelecimento durante a ação criminosa que terminou com a morte do comerciante Evilázio Alves da Silva.

Victor Gomes da Silva, conhecido como “Vitinho”, foi preso na tarde desta sexta-feira (5) em uma kitnet no conjunto Canaranas, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, ele participou do assalto ao mercadinho do comerciante Evilázio Alves da Silva, de 60 anos, morto durante a ação criminosa na noite de terça-feira (2), no bairro São José Operário, Zona Leste da capital.

A prisão ocorreu durante uma operação das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Poucas horas antes, as forças de segurança haviam divulgado a imagem do suspeito como procurado.

Suspeito tentou fugir pelos telhados

De acordo com o sargento Loiola, denúncias anônimas indicaram o esconderijo de Vitinho. Assim que chegaram ao local, os policiais montaram um cerco nas ruas e vielas da área.

Ao perceber a presença das equipes, o suspeito tentou escapar pelos telhados das residências vizinhas. No entanto, os policiais já haviam cercado a região e conseguiram capturá-lo.

Segundo o sargento, a prisão faz parte de uma força-tarefa iniciada logo após o crime.

“Chegamos através de denúncias anônimas. Cercamos o local e ele tentou fugir pelos telhados, mas havia equipes da Rocam em todas as ruas e vielas. Não tinha para onde fugir”, afirmou.

Rocam prende 'Vitinho', suspeito de envolvimento na morte de comerciante durante assalto em Manaus pic.twitter.com/uLT3b0T4EQ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 5, 2026

Investigação aponta participação dentro do mercadinho

Conforme as investigações, Vitinho entrou no estabelecimento junto com outros criminosos durante o assalto. Enquanto parte do grupo agia dentro do mercadinho, outro envolvido permaneceu do lado de fora dando apoio à fuga.

A Polícia Civil identificou quatro suspeitos de participação no crime: Andeson da Silva Alves, Luiz Fernando Branches do Nascimento, Victor Gomes da Silva, o “Vitinho”, e Rawlison Oliveira Pampolha, conhecido como “Velho” ou “Bad Boy”.

Segundo a investigação, o grupo invadiu o estabelecimento, rendeu as pessoas que estavam no local e exigiu uma quantia de R$ 120 mil que acreditava estar com a vítima.

Comerciante morreu durante o assalto

Durante a ação criminosa, Evilázio Alves da Silva reagiu ao assalto. Em seguida, um dos suspeitos efetuou o disparo que atingiu o comerciante.

A vítima morreu ainda no local. Depois disso, os criminosos fugiram utilizando motocicletas que aguardavam nas proximidades do mercadinho.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, Luiz Fernando é apontado como o autor do tiro que matou o comerciante. Ele foi preso na quinta-feira (4) durante uma ação da Rocam.

Um suspeito segue foragido

Além de Vitinho e Luiz Fernando, a polícia também prendeu Andeson da Silva Alves. Segundo as investigações, ele ajudou na fuga do grupo após o crime.

Agora, as forças de segurança concentram esforços para localizar Rawlison Oliveira Pampolha. Conforme a Polícia Civil, ele é considerado de alta periculosidade, possui mandados de prisão em aberto e segue foragido.

Enquanto isso, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar continuam as diligências para concluir a investigação e capturar o último suspeito envolvido no latrocínio.

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