INVESTIGAÇÃO

Polícia afirma que quadrilha recebeu informação sobre supostos R$ 120 mil antes da invasão ao mercadinho; três suspeitos foram presos e um segue foragido.

A informação de que o comerciante Evilázio Alves da Silva, de 60 anos, teria R$ 120 mil em seu estabelecimento motivou o assalto que terminou com a morte dele na última terça-feira (2), no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

A revelação foi feita nesta sexta-feira (5) pelo delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), durante coletiva de imprensa sobre o avanço das investigações.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos receberam previamente a informação sobre a suposta quantia e planejaram a ação para localizar o dinheiro.

Criminosos exigiam R$ 120 mil durante a ação

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Conforme a investigação, os suspeitos invadiram o mercadinho, renderam as pessoas que estavam no local e passaram a exigir os R$ 120 mil da vítima.

Além disso, os assaltantes agrediram o comerciante física e verbalmente durante o roubo.

“Durante a ação, os suspeitos exigiam uma quantia de R$ 120 mil, informação que posteriormente descobrimos ter sido repassada ao grupo criminoso e que motivou a prática do delito”, afirmou o delegado Ricardo Cunha.

Polícia identificou quatro envolvidos

As investigações identificaram quatro suspeitos de participação no crime:

Luiz Fernando Branches do Nascimento, de 21 anos ;

; João Victor Gomes da Silva, conhecido como “Vitinho” ;

; Andeson da Silva Alves, de 39 anos ;

; Rawlison Oliveira Pampolha, conhecido como “Velho” ou “Bad Boy”.

Segundo a Polícia Civil, cada um teve participação distinta na ação criminosa.

Quem são os suspeitos presos

Rocam prende 'Vitinho', suspeito de envolvimento na morte de comerciante durante assalto em Manaus pic.twitter.com/uLT3b0T4EQ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 5, 2026

De acordo com a investigação, Luiz Fernando Branches é apontado como o autor do disparo que matou o comerciante. Preso no dia seguinte ao crime durante uma ação da Rocam, ele confessou participação no assalto e confirmou o envolvimento do grupo.

Ainda segundo o delegado Ricardo Cunha, Luiz Fernando afirmou que cumpria uma missão determinada pela organização criminosa. Embora tenha alegado que não pretendia matar a vítima, ele foi identificado como o responsável pelo tiro que atingiu Evilázio.

Já João Victor Gomes da Silva, o “Vitinho“, teria participado diretamente da invasão ao mercadinho. Conforme as investigações, ele entrou no estabelecimento junto com outros criminosos e participou da ação que manteve clientes e funcionários sob ameaça.

A Rocam prendeu Vitinho nesta sexta-feira (5), em uma kitnet no conjunto Canaranas, na zona norte da capital. Segundo a polícia, ele tentou fugir pelos telhados ao perceber a chegada das equipes, mas acabou cercado e preso.

Por sua vez, Andeson da Silva Alves não teria participado diretamente da invasão ao mercadinho. Conforme a Polícia Civil, ele foi responsável por auxiliar a fuga dos criminosos após o assalto, utilizando uma motocicleta para dar suporte à retirada do grupo do local do crime.

Suspeito diz que tiro que matou comerciante atravessou seu braço antes de atingir vítima em Manaus pic.twitter.com/u4nOu6e5R0 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 4, 2026

Comerciante morreu no local

A investigação aponta que Evilázio reagiu à ação criminosa e acabou sendo baleado durante o assalto.

O comerciante morreu ainda dentro do estabelecimento.

Após o crime, os suspeitos fugiram utilizando motocicletas que já aguardavam nas proximidades do mercadinho.

Um investigado continua foragido

Entre os quatro identificados, apenas Rawlison Oliveira Pampolha, conhecido como “Velho” ou “Bad Boy”, continua foragido.

Segundo a Polícia Civil, ele é considerado de alta periculosidade, possui três mandados de prisão em aberto e histórico de participação em roubos registrados em Manaus.

As forças de segurança seguem realizando diligências para localizá-lo e concluir a investigação do latrocínio.

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