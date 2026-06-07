TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Jennifer Neves, de 32 anos, sofreu diversos golpes na cabeça após o suspeito invadir sua casa no bairro Betânia. Ela foi socorrida desacordada e levada em estado grave ao Hospital João Lúcio.

Um homem de 21 anos acabou preso na manhã deste sábado (6) após invadir a casa da ex-companheira e tentar matá-la no bairro Betânia, zona Sul de Manaus. A vítima, Jennifer Neves, de 32 anos, sofreu diversos golpes na cabeça e chegou desacordada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra o momento da prisão. Nas imagens, uma testemunha aparece chorando e confronta o suspeito enquanto os policiais realizam a condução.

“Ela está morrendo. Tu quase matou ela”, grita a mulher durante a gravação.

Vítima foi socorrida em estado grave

Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu a residência da ex-companheira e iniciou as agressões. Em seguida, equipes de socorro atenderam Jennifer e a encaminharam para o Hospital João Lúcio.

Além disso, testemunhas relataram que a mulher perdeu a consciência após os ataques. Até a última atualização desta reportagem, as autoridades não divulgaram um novo boletim sobre o estado de saúde da vítima.

Suspeito se escondeu após o crime

Logo após as agressões, equipes da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) iniciaram buscas para localizar o suspeito. Durante as diligências, os policiais encontraram Ruan escondido dentro de um guarda-roupa na casa da mãe dele.

De acordo com o tenente Félix, a mãe do suspeito tentou impedir a ação policial. Além disso, ela também tentou agredir os agentes que participavam da ocorrência.

Casal estava separado há seis meses

Conforme as informações repassadas à polícia, Jennifer e Ruan mantiveram um relacionamento por cerca de quatro anos. No entanto, o casal estava separado havia aproximadamente seis meses. Juntos, eles têm dois filhos.

Por fim, os policiais encaminharam o suspeito para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM). Agora, ele permanece à disposição da Justiça enquanto a Polícia Civil investiga o caso.

VEJA VÍDEOS

Leia mais

Homem invade condomínio e persegue ex-mulher após fim de relacionamento em Manaus