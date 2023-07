Preso mototaxista que se masturbava para meninas em Manaus

Manaus – Um homem identificado como Rafael Nascimento Ribeiro foi preso na madrugada deste sábado (29), suspeito de assediar meninas em Manaus.

A prisão preventiva ocorreu após a Polícia Civil por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao adolescente (DEPCA) ter divulgado a foto do homem.

Um dos casos ocorreu no dia 22 de julho, câmeras de seguranças da avenida da Amizade, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Com a repercussão das imagens, a população está chamando o homem de “jack”, gíria usada para apontar um abusador.

Em um dos vídeos é possivel ver o momento em que uma menina entra na rua e começa a correr, enquanto o homem caminha e se masturba.

O mesmo crime se repetiu dias depois, 25 de julho, o homem anda em uma motocicleta de cor vermelha, o mesmo trabalhava como mototaxista. Nas imagens divulgadas o suspeito abaixa as calças para uma menina de vestido branco que passava pela rua.