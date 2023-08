Ônibus com equipe de Murilo Huff se envolve em acidente; veja vídeo

O ônibus colidiu com um carro, apenas o motorista do veículo se machucou

O ônibus da equipe do cantor Murilo Huff se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira (3), na BR 153, em Nova Olinda, Tocantins. O acidente aconteceu por volta das 19h15, o motorista do carro que estava envolvido no acidente teve ferimentos leves. O cantor não estava presente no ônibus.

A equipe do artista se manifestou nas redes sociais dizendo que parte da equipe estava no ônibus, e todos passam bem. A agenda de shows de Murilo segue normalmente.

O comunicado agradece a preocupação dos fãs e pede que evitem o compartilhamento de informações falsas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada e os bombeiros disseram que um caminhão teria batido no carro e logo depois o ônibus do cantor também atingiu o veículo menor.

Huff usou suas redes sociais para falar sobre o caso e acalmou os fãs; veja vídeo:

Ônibus com equipe do cantor Murilo Huff se envolve em acidente em TO.



–> Cantor usou as redes sociais para acalmar os fãs e dizer que está tudo bem. pic.twitter.com/4bmxoqlV2c — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 4, 2023

