Um pouso de emergência assustou a banda do cantor Tierry, logo após a decolagem em São Luís, no Maranhão, na manhã desta terça-feira (12), a traseira do avião abriu forçando um pouso de emergência, 12 passageiros estavam a bordo e ninguém ficou ferido.

O modelo bimotor apresentou sinais de falha após 30 minutos da decolagem por conta de problemas a aeronave retornou ao aeroporto Hugo da Cunha Machado. A assessoria de Tierry confirmou o incidente com a equipe do artista, assegurando que ninguém ficou ferido com o susto, o cantor não estava a bordo.

O cantor usou suas redes sociais para afirmar que foi um “livramento” passar ileso por toda a situação.

