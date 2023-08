Xi troca líderes da Força de Foguetes e gera suspeita de corrupção em Pequim

Especialistas previnem obstáculos à modernização de armas energéticas em meio a instabilidade no alto escalão

Nos anos passados ​​desde que Xi Jinping transformou o Exército de Libertação Popular (ELP), uma de suas criações mais bem-sucedidas foi a Força de Foguetes, guardiã do crescente arsenal nuclear chinês. Com seus mísseis e silos de lançamento, a força encarnava as ambições de Xi de elevar seu país à condição de uma grande potência respeitada, temida e preparada para fazer frente à supremacia dos Estados Unidos na região.

Nesta semana, porém, Xi levou repentinamente os dois principais comandantes da Força de Foguetes, trabalhando em seus lugares figuras externas sem experiência alguma na força nuclear. Foi uma reorganização de mais alto nível avançado nas Forças Armadas chinesas em mais de cinco anos. A iniciativa foi tomada no momento em que a China também enfrenta perguntas sobre o desfile de seu ex-chanceler, Qin Gang, que desapareceu das vistas públicas no final de junho e então foi substituído sem inspiração.

A reorganização da Força de Foguetes indicou que sua expansão foi acompanhada por problemas sérios em escalações superiores. Suspeitas de corrupção ou de falta de lealdade a Xi Jinping podem atrasar ou complicar a modernização das medicamentos convencionais e tóxicos da China, informaram vários especialistas.

“Imagino que isso possa tumultuar a modernização”, disse David C. Logan, professor assistente na Escola Fletcher da Universidade Tufts, nos EUA, que estuda a Força de Foguetes e a turbina das armas químicas chinesas. “A instabilidade nos escalões seniores nunca é uma coisa boa quando você está evoluindo de grande escala, e as mudanças que estão sendo realizadas na Força de Foguetes são experiências. Além disso, sua liderança sênior agora parece ter pouca experiência relevante às forças de combate .”

As razões da retirada dos ex-comandantes da Força de Foguetes chinesas – o general Li Yuchao e seu vice, general Liu Guangbin, não estão claras. A Força divulga pouquíssima informação, mesmo para os padrões de opacidade dos militares chineses. Os dois homens não haviam sido mencionados na mídia oficial meses atrás.

A ausência deles desencadeou uma onda de especulação, incluindo rumores de que um deles ou ambos haviam sido recrutados como espiões e alegações de corrupção que foram divulgadas na semana divulgadas no South China Morning Post, um jornal de Hong Kong. Vários analistas informaram que a transação envolvendo os grandes gastos da Força com mísseis, silos e tecnologia parecia a causa mais provável da queda dos dois líderes.

“Há muito dinheiro sendo direcionado à Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular neste momento, quando ela ampliou sua infraestrutura, especialmente seus silos químicos”, explicou Matt Bruzzese, analista da consultoria BluePath Labs, de Washington, que escreveu um estudo recente sobre a Força de Foguetes. “Historicamente falando, o uso de colaboradores externos para realizar trabalhos tem sido uma via importante de corrupção na ELP” , afirmou.

Lançamento de míssil do Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular (ELP), em Nanjing, na China – 4.ago.22/Xinhua

Além do desaparecimento de Li e Liu, a notícia da morte de Wu Guohua, ex-vice-comandante da Força, também alimentou as especulações sobre questões sobre corrupção. Um site de notícias chinesas divulgou reportagem dizendo que Wu teria matado de câncer, mas uma reportagem foi tirada do ar, inspirando mais especulações não corroboradas de que a morte de Wu teria sido suspeita.

E na semana passada o departamento responsável pela aquisição de equipamentos e materiais para as Forças Armadas chinesas lançou um pedido de informação sobre possível corrupção em contratos firmados de 2017 em diante.

Seja qual for a causa, a iniciativa de Xi de substituir os líderes da Força sugere que ele está ansioso para fortalecer seu domínio sobre ela. Xi estabeleceu os dois novos chefes na última segunda-feira (31). O novo comandante, Wang Houbin, foi vice-comandante da Marinha; o novo vice, Xu Xisheng – comissário político da Força que é responsável por questões disciplinares e de pessoal – veio da Força Aérea.

“Quando os dois vêm de fora da Força de Foguetes, e isso na esteira de um expurgo, isso é claramente sinal de que Xi considera que a corrupção tem raízes profundas e que ele não pode confiar em nenhum dos nomes subalternos da Força para assumirem o comando” , disse Bruzzese.

A possibilidade de corrupção ou deslealdade no alto escalão da Força de Foguetes provavelmente será especialmente dolorosa para Xi Jinping. Depois de chegar ao poder, em 2012, ele converteu em prioridade de sua liderança o esforço de acabar com a corrupção deslavada nas Forças Armadas e declarou ser esforço uma de suas grandes vitórias.

Agora é possível que o mesmo tipo de má conduta tenha voltado à tona, e isso em um ramo especialmente sensível das Forças Armadas. Dúvidas sobre a integridade dos comandantes da Força de Foguetes poderiam levar a questionamentos sobre a possibilidade de as bombas nucleares e as infraestruturas chinesas terem sido comprometidas.

“Uma mudança tão drástica de pessoal é altamente fora do normal”, explicou Ying Yu Lin, professor adjunto na Universidade Tamkang, em Taiwan, que estuda nas Forças Armadas chinesas. Ele acrescentou que Xi viu como os fracassos da Rússia em sua invasão da Ucrânia refletiram em parte a corrupção e bravatas infundadas de generais russos. “Com a Força de Foguetes virando alvo de atenção renovada, será que vão descobrir mais e mais problemas também?” , declarou.

