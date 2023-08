Operação Hórus/Fronteira Mais Segura fortalece policiamento em Rio Preto da Eva

As equipes realizam patrulhamento em conjunto com policiais da 3ª CIPM que já resultou na prisão de cinco suspeitos de tráfico

Policiais da Força Tática, que integram a Operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) estão em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) para fortalecer o policiamento na cidade.

As ações estão sendo desempenhadas em conjunto com as equipes da Polícia Militar do Amazonas, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Polícia Civil do Amazonas (PCAM).

Na última terça-feira (02), durante patrulhamento no bairro Carlos Braga, as equipes prenderam cinco homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O grupo foi localizado, após uma denúncia, que informaram que eles estavam na localidade efetuando disparos.

Os policiais foram ao local e identificaram um dos suspeitos, que ao ter notado a presença da polícia, tentou se esconder dentro de uma casa. As equipes entraram na residência, onde prenderam o suspeito e localizaram outros quatro homens.

Durante revista, os policiais encontraram com o homem, que tentou fugir uma arma e com os demais suspeitos.

Foi feita a abordagem aos indivíduos, sendo que um deles estava com uma arma de fogo e os outros cerca de 3,6 quilos de entorpecentes, entre oxi e cocaína. Além da droga, foram apreendidos, ainda, sete celulares, 159 munições, colete e capa de colete balístico.

Todos os suspeitos foram presos e encaminhados ao 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Reforço

O comandante da 3ª CIPM, capitão Ismael Memória, que assumiu o comando da unidade, nesta quinta-feira, informou que as equipes estão empenhadas em fortalecer o policiamento no município para dar mais segurança aos moradores.

“Estamos com policiamento reforçado, através do efetivo enviado pela Operação Hórus, da Secretaria de Segurança Pública. Com isso, estamos reforçando o policiamento em todo o perímetro urbano e rural, dando uma pronta resposta, por meio da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar do Amazonas, em parceria com a Polícia Civil e com o apoio do Governo do Estado do Amazonas”, frisou o capitão.

Destacou, ainda, que a comunidade pode contar com a presença da polícia e que, também, pode contribuir com o trabalho policial.

“Estamos aqui para servir e proteger e podem nos ajudar ligando e denunciando crimes como tráfico de drogas entre outros. Basta ligar para o 181, da Secretaria de Segurança, que a informação chegará até nós”, garantiu.

