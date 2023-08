Prefeitura divulga resultado de avaliação de títulos no processo seletivo de vacinadores

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus divulgou o resultado preliminar de avaliação de títulos e experiência dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de 250 vacinadores/registradores, que irão atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2023, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A listagem foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 4/8, edição de nº 5.643, e pode ser consultada também no site semsa.manaus.am.gov.br, por meio link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

Conforme a diretora de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde, Mircleide Santana, nos termos do Edital nº 001/2023, os candidatos terão até a terça-feira, 8/8, para interpor recurso contra erros ou omissões na nota atribuída aos cursos ou experiência.

“O candidato que se achar prejudicado pode entrar com recurso no prazo de dois dias úteis, e depois disso teremos um prazo também para avaliar e decidir quanto aos recursos interpostos” , orienta a diretora.

Foto: Divulgação / Semsa

A interposição dos recursos deve ser feita no horário das 8h às 12h, conforme o edital, mediante o preenchimento de requerimento padrão para registro de processo administrativo no Setor de Protocolo da Semsa, na avenida Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, com exposição de motivos e informações de identidade do candidato e número de inscrição no PSS.

A análise e a decisão sobre os recursos ficarão a cargo da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, vinculada à Gerência de Gestão do Trabalho em Saúde da Semsa Manaus.

Conforme Mircleide Santana, após o processo de avaliação e decisão quanto aos recursos interpostos, a publicação do resultado final deve ocorrer em até uma semana, juntamente com a homologação da relação, a publicação de recursos deferidos e a convocação dos candidatos aprovados no PSS. As publicações serão feitas no DOM, em jornais locais de grande circulação e no site semsa.manaus.am.gov.br.

Campanha

Foto: Divulgação / Semsa

Os vacinadores terão jornada de trabalho de 36 horas semanais, de segunda-feira a sábado, no horário das 7h30 às 13h30. A remuneração mensal será de R$ 1.320, incluindo parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5% decorrente de agente agressivo biológico (conforme Decreto nº 1.442, de 30 de janeiro de 2012), auxílio-transporte e salário-família.

O trabalho temporário terá início no dia 11/9 e se estenderá até o dia 29/11 de 2023, inclusive aos sábados que não forem feriados, nos termos do edital.

Entre as atribuições executadas pelos profissionais estão o transporte e a aplicação das doses de vacina em cães e gatos, e o preenchimento do Certificado da Vacina.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Palestra da prefeitura movimenta público para conhecer o ‘Vivendo o Nosso Centro’

Aleam destaca no Dia Nacional da Saúde Projetos e Leis voltadas à área

Universidades podem combinar conhecimentos tradicionais e acadêmicos