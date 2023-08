Inscrições abertas: Palestra com médico da USP referência mundial em ortopedia

A palestra, aberta para o público, acontecerá às 14h do dia 1º de setembro com vagas limitadas

Manaus (AM) – A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), anunciou, nesta quarta-feira (09), a abertura das inscrições para a palestra gratuita do médico e doutor Kodi Kojima, coordenador do grupo de trauma do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

A palestra faz parte da Semana de Ortopedia realizada pela unidade, que ocorrerá nos dias 30 e 31 desse mês e no dia 1º de setembro na sede da FHAJ.

A palestra, aberta para o público, acontecerá às 14h do dia 1º de setembro com vagas limitadas. A inscrição pode ser feita clicando no banner do evento no site fhaj.am.gov.br ou acessando o link

https://forms.gle/whK9nkaKgrXYBmHb8

Nos dias 30 e 31 de agosto, os médicos residentes da unidade que atuam na especialidade receberão treinamento para as provas anuais da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). A aprovação é fundamental para a continuidade da carreira.

O diretor-presidente da unidade, médico Ayllon Menezes de Oliveira, ressaltou a importância da qualificação dos profissionais.

“A qualificação dos nossos profissionais reflete diretamente na melhoria do atendimento à população. Trazer o doutor Kodi Kojima, referência na área de ortopedia, mostra o compromisso Fundação Hospital Adriano Jorge com seus pacientes e com os profissionais da saúde. Com o apoio da Secretaria de Saúde e do Governo do Amazonas estamos buscando sempre oferecer um serviço de excelência para quem precisa do SUS”, ressaltou.

Sobre o palestrante

Kodi Kojima Foto: Divulgação

Kodi Kojima tem mestrado pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC-FMUSP e doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dentre os cargos que já ocupou, ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico e já foi presidente da Comissão Internacional de Educação da Fundação AO, organização sem fins lucrativos administrada por médicos e sediada em Davos, na Suíça, e liderada por um grupo internacional de cirurgiões especializados no tratamento de traumas e distúrbios do sistema musculoesquelético.

“O doutor Kodi Kojima é uma autoridade mundial em ensino médico. O pilar da Fundação AO é difundir o conhecimento e ela faz parte desta organização internacional. A ideia da palestra é falar sobre a educação médica nesses novos tempos e tem uma grande bagagem teórica e prática. O que estamos buscando é a melhor forma de como ensinar a próxima geração de médicos”, disse o coordenador da residência em ortopedia da FHAJ, médico Luis Hidalgo.

O evento conta com a parceria das empresas do grupo Bringel, IOL Implantes Ortopédicos e Biomédica Brasil e é realizado pela FHAJ, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde e Governo do Amazonas.

