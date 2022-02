Amazonas produz bebida à base do caroço de açaí

Manaus (AM) – Projeto apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), uniu sustentabilidade e inovação ao produzir uma nova bebida a partir de caroços do açaí, semelhante ao café.

Chamada de “Cafessai da Amazônia” a bebida é ideal para pessoas que buscam uma alimentação saudável com zero cafeína e glúten, além de ser rico em nutrientes.

Programa Centelha Amazonas

O projeto é apoiado pela primeira edição do Programa Centelha Amazonas, por meio da da Fapeam, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e é voltado para estimular o empreendedorismo inovador e a geração de empresas de base tecnológicas.

O conceito da bebida a partir do caroço do açaí foi pensada diante do desperdício de caroços do fruto do Amazonas e na possibilidade de agregar a iniciativa ao desenvolvimento sustentável.

O item é elaborado numa produção artesanal, com sementes de açaí torradas e moídas, com sabor e aspecto similares ao café. Segundo a coordenadora do projeto, a empreendedora Ângela Maria Rocha, a bebida à base do caroço do açaí é rica em cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, potássio e zinco, além de apresentar baixo valor calórico, podendo ser consumido quente ou gelado.

“Nosso objetivo é apresentar ao público nacional e estrangeiro um produto natural, proporcionando satisfação nas diferentes formas sensoriais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país, através de práticas ecologicamente corretas e economicamente viáveis. O café de açaí veio para valorizar esses resíduos, possibilitando destinação mais adequada, melhorando a economia da região e transferindo renda extra aos produtores e batedores de açaí”, disse.

A bebida à base do caroço do açaí já pode ser encontrada em diversos empórios de Manaus, além de ser comercializado em sites parceiros para todo o Brasil, e exportado para outros países. “Começamos com um sonho, hoje temos um propósito de levar os sabores da Amazônia para o mundo. Temos lojas parceiras no interior do Amazonas, e nos estados de Roraima e Rondônia”, comemorou Ângela.

Certificação orgânica

Conforme a empreendedora, para atrair o mercado, a empresa também está em busca da certificação orgânica para a bebida do açaí. “A Fapeam veio nos proporcionar mais do que um aporte financeiro, nos fez fazer uma imersão no mundo do conhecimento, incentivando, ensinando, questionando e aprimorando os propósitos do negócio, assim como nos dá a oportunidade de participar de eventos para adquirir conhecimento e fazer novos negócios”, disse.

Centelha 2

Para fomentar ideias inovadoras no Amazonas o Programa Centelha 2 recebe inscrições on-line e gratuitas até 16 de março, por meio do site https://am2.programacentelha.com.br

O edital irá apoiar 50 propostas de inovação com até R$ 60 mil, por projeto, para a geração de empresas de base tecnológicas, além de ofertar Bolsas de Fomento Tecnológico Extensão Inovadora concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

